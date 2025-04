Élise Dubreuil, Clémence Raynaud, L'art est dans la rue

Catalogue de l'exposition du Musée d'Orsay (jusqu'au 6 juillet 2025).

À travers des oeuvres exceptionnelles de Toulouse-Lautrec, Chéret, Mucha ou encore Steinlen et des objets issus de cette époque, L'art est dans la rue révèle les multiples facettes de l'affiche, de la publicité à la propagande politique, accédant bientôt au rang d'oeuvre d'art. Cet ouvrage explore l'essor spectaculaire de l'affiche illustrée à Paris durant la seconde moitié du XIXe siècle. Paris devient alors une gigantesque galerie à ciel ouvert, captant l'attention des passants et investissant tous les espaces urbains : murs, kiosques, colonnes Morris, jusqu'aux corps humains transformés en hommes-sandwichs.

La rue devient à la fois un lieu d'expression politique, de revendication sociale et de consommation de masse. L'affiche, véritable art populaire, s'impose comme le reflet d'une époque effervescente, entre progrès techniques et bouleversements sociaux, où la ville elle-même devient le support d'une forme nouvelle de communication visuelle.

Commissariat général : Sylvie Aubenas, directrice du département des Estampes et de la Photographie, Bibliothèque nationale de France Christophe Leribault, président de l'Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles Commissariat scientifique : - Musée d'Orsay Elise Dubreuil, conservatrice en chef Arts décoratifs, musée d'Orsay Clémence Raynaud, conservatrice en chef Architecture, musée d'Orsay Avec la collaboration de Marie-Liesse Boquien et Claire Guitton, chargées d'études documentaires, musée d'Orsay - Bibliothèque nationale de France Sandrine Maillet, chargée de la collection d'affiches, Bibliothèque nationale de France Anne-Marie Sauvage, conservateur général de bibliothèque honoraire Autres auteurs Anaïs Albert, historienne française spécialiste d'histoire économique et sociale de la France à l'époque contemporaine Réjane Bargiel, conservateur en chef, spécialiste de l'affiche notamment publicitaire Isabelle Cahn, historienne de l'art, spécialiste de la seconde moitié du XIXe siècle et du début du XXe siècle, est conservatrice générale honoraire des peintures au musée d'Orsay Claire Guitton, chargée d'études documentaires Architecture au musée d'Orsay Olga Lemagnia, docteure en histoire de l'art contemporain et historienne de la photographie.

Bertrand Tillier, docteur en histoire de l'art, historien des images et des objets médiatiques.