Julien Stout, L'auteur retrouvé. L'avénement des premiers recueils à collections auctoriales de langue française au Moyen Âge central

Polémique, la question de l’(in-)existence de l’auteur médiéval a souvent été abordée à travers le prisme du sujet, dont l’auteur serait progressivement devenu l’avatar littéraire, régnant en maître sur le système esthétique, éditorial et juridique moderne. Pour renouveler le débat, le présent ouvrage entend contourner cette confusion téléologique entre auteur et subjectivité afin de mieux comprendre en contexte un chapitre clé de l’histoire de la notion : l’avènement, au Moyen Âge central (1100-1340), des premiers manuscrits organisés autour de figures d’auteurs francophones. Par l’analyse d’un corpus original de vingt-cinq manuscrits consacrés à dix-sept auteurs, on arguera que ces recueils sont moins le fait de consciences « proto-modernes », soucieuses de contrôler la diffusion de leur œuvre, que le fruit d’un effort éditorial collectif et planifié pour bâtir des figures auctoriales vernaculaires, et ce, dans un dialogue décapant, quoiqu’empreint de piété, avec les conceptions antiques de l’auteur.

Sommaire

Introduction

PREMIÈRE PARTIE : CORPUS ET CONTEXTES

Chapitre premier. La constitution d'un corpus. Définitions, clarifications, frontières Recueils à collections auctoriales vs monographies d’auteur Des « super-textes » auctoriaux : cycles et sommes d’auteurs à succès Les chansonniers de trouvères Manuscrits à collections auctoriales non retenus Des collections auctoriales organiques Continuité des collections, force et systématicité des inscriptions auctoriales 2 Présentation synthétique des collections auctoriales dégagées

Chapitre II. Contexte de l’auteur, contexte du manuscrit 249 Le « manuscrit d’auteur », l’autographie et le manuscrit à collection auctoriale Contrôle auctorial et « scribe éditeur » : les codices et leur contexte

DEUXIÈME PARTIE : TRANSFERTS ET HYBRIDATIONS

Chapitre III. « La vie et l’oeuvre » Les vidas, les razos et la « naissance » de l’auteur biographique Récits de la genèse des vidas et les razos La biobibliographie : popularité et ancienneté d’un modèle Théories et pratiques biobibliographiques de l’auteur

Chapitre IV. Monuments collectifs, mirages attributifs Des monuments bibliographiques dédiés à la lyrique courtoise de langue d’oïl Une langue « sans grammaire » « Mirage des sources » et attributions romanesques

Chapitre V. Grammaire, librarie et vies de saints 439 Plurilinguisme, esprit de conquête et auteurs : le contexte anglo-normand « Nen est griu ne latins » : la gramaire morale du franceis de Philippe de Thaon « S’en serai principal autor » : s’amender grâce aux oeuvres d’autrui chez Angier Biobibliographie (in)exemplaire et hagiographie : la vie et l’oeuvre de Guillaume

Chapitre VI. Adam de la Halle dans le BNF fr. 25566 Un monument à la gloire d’Adam de la Halle ? « Ele est l’estronc de vostre mere » : le Jeu du pèlerin comme anti-biographie Dissonances auctoriales L’éternelle et impossible repentance d’un trouvère arrageois Un hommage crépusculaire à Arras

Chapitre VII. « Le departement des auctores » Une lecture éculée : « La vie et l’oeuvre » de « Rutebeuf » La fabrique de la sainte et du poète dans la Vie de Sainte Élyzabel Le BnF fr. 837, un anti-monument livresque et auctorial « Département » des livres et destruction des auctores

Chapitre VIII. « La mort de l’auctor », « qu’est-ce qu’un auctor ? » Auctor, diversité et nigromance : la collection des oeuvres d’Adenet le Roi La « fonction-auctor » dans le Livre de Philosophie et de Moralité L’étonnante ambiguïté de la persona de Baudouin de Condé La mort de l’auctor : les Proverbes Seneke le philosophe

Chapitre IX. Un colosse aux pieds d’argile : l’autorité monarchique et ses multiples reflets poétiques chez Watriquet de Couvin Watriquet, le ménestrel d’une élite en quête d’auctoritas livresque Un auteur institutionnel 7 Le Miroir des princes : une « poétique du pouvoir » dans la langue du roman Selon ma vraie entencion : le « retour du refoulé » auctorial dans A et C Fauvel au pouvoir, Fauvel au miroir : l’héritage du BnF fr

Conclusion Normes et exceptions dans l'avénemebr des mabuscrits à collections auctororiales individuelles de langue d'oïl Quel avenir pour les études sur l'auteur médiéval ? Acquis et points de fuite de la démonstration

Bibliographie

Annexes

Index des noms