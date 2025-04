Maximilien Vox, Vox par Vox

Vox par Vox - Maximilien Vox

Préface de Cédric Biagini et Léa Perrier

50 ans d’édition, de créations visuelles et typographiques, et de vie de Vox, l’une des plus grandes figures du graphisme français.

Éditeur, illustrateur, typographe, graveur, traducteur, journaliste… Véritable homme-orchestre, Maximilien Vox (1894-1974) a fait du livre et de l’imprimé la grande affaire de sa vie. Sa virtuosité et sa curiosité, à nulles autres pareilles, le placent parmi les grandes figures des arts graphiques et de l’édition.

Si tous les amateurs connaissent le nom de Vox pour la classification des caractères typographiques qui porte son nom, si certains l’associent aux Rencontres de Lure qu’il a fondées et où défile depuis 1952 la fine fleur du métier – Excoffon, Knapp, Frutiger, Massin, Carson, Scher, Robial et tant d’autres –, beaucoup ne mesurent pas l’ampleur de son oeuvre. Dans ses mémoires, restés jusqu’ici inédits, il revient sur cinquante ans d’édition, de créations visuelles et typographiques, sur les grands moments de sa vie, comme la Résistance et la libération de Paris, mais aussi sur ses rencontres dans les milieux très divers qu’il a fréquentés. Au fil de ses souvenirs se dessine tout un monde littéraire et artistique, peuplé de ceux qu’il nomme ses « gourous » : Bernard Grasset, René Barjavel, Charles Peignot, Paul Iribe, Jean Giono, Blaise Cendrars, Stanley Morison…

Comme Maximilien Vox était aussi un théoricien de la lettre et du graphisme, nous avons enrichi ses mémoires de ses textes les plus remarquables, dans lesquels se mêlent esprit facétieux et immense érudition. Une iconographie exceptionnelle, parmi laquelle figurent des raretés, court tout au long de ce joyau éditorial qui ravira les amoureux de la lettre, des arts graphiques et du livre.