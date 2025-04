Jean Cayrol, Chacun vient avec son silence

« La nuit était nue comme au premier jour,

au fond de la tache noire du jardin perdu

comme une griffe qui se referme. »

Réunissant des poèmes de chacun des recueils de Jean Cayrol, ce volume offre une vision complète de son œuvre. Celle d’un homme marqué par la terrible expérience des camps et qui était porté par l’« étrange privilège d’être né deux fois ». La poésie de Cayrol témoigne de ces temps de souffrance, mais s’en arrache aussi dans une espérance inouïe et contagieuse. Ces textes, écrits entre 1935 et 2000, nous sont proches. Infiniment.

Jean Cayrol (1910-2005) est poète, romancier, éditeur et cinéaste. Résistant de la première heure, il est arrêté en 1942 et déporté au camp de Mauthausen-Gusen. Il est lauréat du prix Renaudot en 1947 pour son roman Je vivrai l’amour des autres et reçoit en 1984 le Grand Prix national des lettres. En 1956, il écrit le commentaire du film Nuit et Brouillard d’Alain Resnais, inspiré de son recueil Poèmes de la nuit et du brouillard.

Anthologie présentée, établie et annotée par Xavier Houssin