Annick Azerhad, Jacques le Fataliste et Le Compère Mathieu, deux romans-dialogues. Ou les "bigarrures" du dialogue philosophique et esthétique

Jacques le Fataliste et Le Compère Mathieu donnent naissance à une nouvelle forme d’écriture qui sert la démarche philosophique de Dulaurens et de Diderot. Le dialogue en est la composante essentielle et structure les deux œuvres. Tandis que les personnages parlent sans discontinuer, satisfaisant un besoin vital, la parole est mise à l’épreuve et interrogée en permanence. Quelles sont les vertus et les limites de l’échange dialogué ? Donne-t-il accès à une vérité, du moins à une sagesse ? Comment interroge-t-il les concepts des Lumières et en examine-t-il les apories ? L’interpénétration entre le dialogue et le genre du roman permet de tirer parti de l’expérience de personnages vivant des aventures dans la durée et se questionnant au fur et à mesure de leur confrontation aux événements. Comment le caractère ludique de la fiction romanesque favorise-t-il l’expérimentation de situations extrêmes et comment pousse-t-il le dialogue philosophique dans ses derniers retranchements, tant sur le plan du contenu que sur celui de sa forme ?

Annick Azerhad est agrégée de Lettres modernes, docteur de l’Université Paris IV Paris-Sorbonne en Littérature française et comparée. Qualifiée Maître de Conférences en 2008, elle a publié aux éditions Honoré Champion Le Dialogue philosophique dans les contes de Voltaire (2010, réimpression 2019). Elle enseigne dans un lycée parisien et est chercheuse associée au Centre d’étude de la langue et des littératures françaises (UMR 8599, CNRS – Sorbonne Université).

