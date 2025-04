Belinda Cannone, Comment écrivent les écrivains

« Depuis mes premiers pas d’écrivain, je me demande comment font les autres pour affronter les aléas du métier – vertige du commencement, passages à vide, solitude, crainte de l’assèchement, échecs…

Ainsi ai-je commencé à interroger mes collègues : « Et toi, tu travailles comment ? Avec quelle régularité ? Dans quel cadre ? » etc. C’était une sorte de marotte. Et puis devant la variété des réponses, et aussi les récurrences, l’idée a cheminé en moi d’un livre où j’explorerais avec des écrivains proches, romanciers, essayistes ou poètes, nos rituels et nos routines.

Quinze entretiens ont nourri la matière de ce livre, organisé de manière thématique. Je n’ai pas consacré un chapitre à chaque écrivain : leurs voix se tissent constamment à la mienne, composant un essai à la fois personnel et polyphonique. » — B.C.

Avec : Nathalie Azoulai, Jean-Christophe Bailly, Miguel Bonnefoy, Emmanuel Carrère, François-Henri Désérable, Jean Echenoz, Jérôme Garcin, Cécile Guilbert, Lilia Hassaine, Marie-Hélène Lafon, Gérard Macé, Nicolas Mathieu, Marie Ndiaye, Maria Pourchet, Jean-Pierre Siméon.

Lire les premières pages…

—

Podcasts :

Introduction…

Entretien avec Emmanuel Carrère…

En complément, cinq des entretiens enregistrés par Belinda Cannone au cours de son enquête seront disponibles sous forme de podcasts et mis en ligne progressivement sur le site de l'école Les Mots.

—

Belinda Cannone est romancière et essayiste. Son œuvre explore en particulier le désir et son lien avec la création littéraire. Elle a récemment publié Petit éloge de l’embrassement (essai, Folio, 2021) et Les Vulnérables (nouvelles, Stock, 2024). Aux éditions Thierry Marchaisse, elle a dirigé avec Christian Doumet le triptyque : Dictionnaire des mots manquants, Dictionnaire des mots en trop, Dictionnaire des mots parfaits.