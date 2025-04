Garin le Lorrain (trad. Jean-Pierre Martin)

C’est l’histoire d’un héros qui part à la chasse au sanglier et y rencontre son destin. L’histoire d’une amitié impossible que les rivalités de clans changent en haine inexpiable et vengeances sans fin dans un royaume encore à la recherche de son ordre et de ses valeurs. C’est une de nos plus anciennes épopées, celle dont le succès fut le plus large entre le XIIe et le XVe siècles si l’on en croit le nombre des versions et des manuscrits qui nous en sont parvenus. C’est aussi un tableau remarquablement détaillé, vers les XIe-XIIe siècles, des relations entre le roi et les grands féodaux comme entre ceux-ci et le haut clergé, et des effets de ces guerres sans fin sur le petit peuple des villes et des campagnes. Les chevauchées s’y déploient de la Lorraine à la Gascogne, de la Flandre à la Bourgogne en témoignant d’une connaissance des lieux étonnamment précise. Si les combats sont souvent d’une extrême violence, la peinture des personnages n’en est pas moins fine et sensible, notamment dans la représentation des liens d’affection mutuelle entre les principaux protagonistes de chaque clan. La traduction qui est ici donnée cherche à en restituer en français moderne toute l’âpreté et la grandeur.

Jean-Pierre Martin, professeur honoraire de l’Université d’Artois, est un spécialiste de l’épopée, et plus particulièrement des chansons de geste auxquelles il a consacré deux essais aux éditions Honoré Champion sous le sous-titre commun de Discours de l’épopée médiévale. Il a par ailleurs publié et traduit chez le même éditeur deux autres chansons de geste, Orson de Beauvais et Beuve de Hamptone.

Extrait de l'introduction...

Table des matières...

