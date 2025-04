Lacepède, Textes choisis (éd. Stéphane Schmitt)

Savant, écrivain, homme politique, Bernard Germain Étienne de La Ville, comte de Lacepède (1756-1825) fut l’une des personnalités françaises les plus marquantes de la fin de l’Ancien Régime à la Restauration. Surtout connu en tant que naturaliste, il poursuivit l’Histoire naturelle de Buffon et composa ainsi une vaste œuvre zoologique qui, outre son intérêt pour l’histoire des sciences (on y trouve par exemple les prémices d’une théorie de l’évolution), possède également, par ses puissantes évocations de la nature et des animaux, une réelle valeur littéraire. Mais Lacepède s’illustra par ailleurs dans la physique et la théorie de la musique, fut l’auteur de romans et d’ouvrages historiques et participa à la vie politique. Couvert d’honneurs sous l’Empire, il fut nommé par Napoléon premier grand chancelier de la Légion d’Honneur.

La présente édition offre un choix de textes représentatif de la pensée et du style de Lacepède, afin de restituer à ce personnage sa place éminente dans l’histoire des idées et de la littérature.

Stéphane Schmitt est directeur de recherche au CNRS (Archives Henri Poincaré, Nancy). Ses travaux portent sur l’histoire des sciences de la vie du XVIIIe au XXe siècle, en particulier sur l’œuvre de Buffon et son rayonnement.

Extrait de l'introduction...

Table des matières...

—

Version PDF : e-EAN 9782380961195. 16 € ttc.