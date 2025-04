Frédéric Berthet, L'Impassible

Il y a peut-être des moments dans la vie où il faut prendre de graves décisions. Celle, par exemple, de rester chez soi quand la nuit est tombée. Cette décision en entraîne d’autres : changer de canapé, lire, écouter de la musique, écrire des livres si on y tient, et même devenir un spécialiste du poulet rôti : on le regarde tourner à travers la vitre du four, le programme dure une heure, c’est plus intéressant que la télévision. Au moment de dîner, dans la cuisine (toujours dîner dans la cuisine), tous vos amis sont épatés. Ils se posent des questions, à leur tour. L’idée n’était pas si bête, après tout.

