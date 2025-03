À l'initiative d'Elsa Courant, la revue Romantisme consacre un sommaire aux rapports entre "Bibliographie et Histoire littéraire". La bibliographie est comme on sait le produit d’une histoire ancienne, complexe et internationale, à laquelle ont contribué des acteurs aux motivations très diverses : les libraires, dont les catalogues sont fondés sur la valeur marchande des livres, les bibliothécaires, qui s’efforcent d’établir un classement rationnel des ouvrages, enfin les gens de lettres, pour qui la bibliographie est un outil d’acquisition et de mise en ordre des savoirs. Mais le XIXe siècle consacre deux phénomènes majeurs : la professionnalisation du corps des bibliographes, matérialisée par la création d’un périodique bibliographique national , et l’émergence progressive de la notion moderne de littérature, imposant de redéfinir l’histoire qu’il s’agit d’en faire. Le sommaire est intégralement accessible en ligne via Cairn…