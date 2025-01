Jean-Pierre Goudaillier, Dictionnaire de pataouète et de français pied-noir d’Algérie – De A comme aoualimon à Z comme zouzguef

“Quand je prends un caoua dans un bled, que je dis « basta » à l’arapède qui m’accable de ses salamaleks, que j’ai la scoumoune ou la baraka, en fait je parle déjà un chouïa pataouète...” Bruno Fuligni, Préface

​Du A d’aoualimon (citronnade avec de la glace pilée) au Z de zouzguef (épate, esbrouffe), le parler pied-noir d’Algérie et le pataouète fourmillent de mots et expressions d’une saveur particulière. Parmi tant d’autres, carajillo (café arrosé d’anisette, le « calva pied-noir »), avoir des bliblis dans la tête (être idiot), faire casse-ficelle (rompre une relation amoureuse), kémia (amuse-gueules pour l’apéritif), servir un asting (mettre un coup), faire mancaora (faire l’école buissonnière)... Ou encore, repris par Albert Camus lui-même des vocables de sa jeunesse à Belcourt, galoufa (agent de la fourrière municipale d’Alger), donner de l’orge à quelqu’un (le frapper violemment), mouna (brioche parfumée aux agrumes), etc. C’est à un voyage dans le monde de ce vocabulaire souvent imaginé qu’invite ce dictionnaire. Il en explique ses mots, leur histoire, leur formation et leur origine. Le tout, illustré d’extraits de textes littéraires anciens ou plus récents, voire contemporains, dus à la plume de Français, Berbères ou Arabes francophones écrivant en français ; et complété d’extraits issus de la presse écrite de l’époque de la colonisation.

​Né en 1949 à Alger, Jean-Pierre Goudaillier est professeur émérite de l’Université de Paris, spécialiste de l’analyse des procédures argotiques des langues, de la langue française moderne (argot classique) et contemporaine.

Il est l’un des fondateurs en 1986 du Centre de recherches argotologiques (CARGO) de la Sorbonne et l’auteur de Comment tu tchatches ! Dictionnaire du français contemporain des cités (Maisonneuve & Larose, 1997, nouv. éd. augmentée, nov. 2019 : Maisonneuve & Larose/Hémisphères).

Sommaire

INTRODUCTION

1. Langue franque, sabir, français d’Afrique du Nord, français pied-noir d’Algérie, pataouète

1.1. Langue franque

1.2. Sabir

1.3. Français d’Afrique du Nord –– français pied-noir d’Algérie

1.4. Pataouète

1.5. Pataouète / chapourrao / tchapagate

2. Français pied-noir d’Algérie et pataouète dans la littérature et la presse

2.1. Littérature orientaliste

2.2. Littérature algérianiste

2.3. L'École d'Alger, le Méditerranéisme

2.4. Auteurs nés ou non en Algérie utilisant des mots et expressions de français pied-noir

2.5. Camus et le pataouète

2.6. Presse écrite à l’époque coloniale

3. Dictionnaire

3.1. Corpus

3.2. Entrées du dictionnaire

DICTIONNAIRE

LISTE DES TEXTES LITTÉRAIRES CITÉS

INDEX ALPHABÉTIQUE FRANÇAIS — PATAOUÈTE, FRANÇAIS D'AFRIQUE DU NORD

INDEX ALPHABÉTIQUE PATAOUÈTE, FRANÇAIS D'AFRIQUE DU NORD — FRANÇAIS

BIBLIOGRAPHIE

LISTE DES MOTS ET EXPRESSIONS

