Pierre Halen, Approches du système littéraire francophone. Préface de Tristan Leperlier

Les littératures francophones ont-elles une quelconque unité en dehors de la langue ?

D’étape en étape, d’études de cas en discussions générales, le parcours de recherche qui est ici récapitulé conduit à définir et à comprendre ce qu’est le Système Littéraire Francophone, à partir du double éclairage que constituent l’approche sociologique et l’analyse critique des constructions identitaires. Ce Système organise les conditions de la mobilité et des transferts entre centre et périphérie, Nord et Sud, champs et paliers.

Les études réunies ici valident et approfondissent ce qui, à un moment de la réflexion, n’était qu’une double hypothèse en tension : d’une part, qu’il existe bien une indépendance (relative) des « champs locaux » ; mais, d’autre part, que le système global inégalitaire qui les relie détermine les « conditions de possibilité » de la circulation des auteurs et des livres « francophones ».







Pierre Halen est professeur émérite de littérature générale et comparée à l’université de Lorraine. Actuellement directeur de la revue Études littéraires africaines et administrateur de la plateforme documentaire mukanda.univ-lorraine.fr, il est membre titulaire de l’Académie Royale des Sciences d’Outre-Mer.