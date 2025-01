Annette Wieviorka, Itinérances

Retraçant l’itinéraire libre et personnel d’une grande historienne, ce livre nous fait visiter, dans les pas d’Annette Wieviorka, une multitude de lieux emblématiques qu’elle a fréquentés, qui lui sont familiers, qui ont laissé leur empreinte, d’une manière ou d’une autre, dans sa mémoire.

Cette mémoire est notamment celle de la Shoah, à laquelle l’historienne a consacré de nombreux ouvrages et qui est donnée à lire cette fois sous un jour intime. Au gré du flux de souvenirs, nous voyageons à Auschwitz, où les siens furent assassinés, dans la ville de New York, où elle apprit le yiddish sur les traces de son aïeul, nous poussons les portes de l’hôtel Lutetia à Paris, qui accueillit des survivants de la déportation, nous parcourons le Centre de documentation juive contemporaine du Mémorial de la Shoah, où elle fit ses premières armes, Varsovie, et son ghetto, qu’elle découvrit d’abord à travers ses lectures de jeunesse.

Au détour de ces pérégrinations et de quelques chemins de traverse, nous croisons la route de toute une galerie de personnages historiques disparus, rescapés des camps, historiens, hommes politiques, écrivains, penseurs, artistes, que l’autrice a bien connus, admirés, dont elle s’est inspirée, et sur lesquels elle a beaucoup écrit.

Cette déambulation au côté d’Annette Wieviorka dans les méandres de sa mémoire nous offre alors une formidable feuille de route pour traverser toute l’histoire du xxe siècle.

Directrice de recherche honoraire au CNRS et vice-présidente du Conseil supérieur des Archives, spécialiste de l’histoire des Juifs au xxe siècle, Annette Wieviorka est l’autrice de très nombreux ouvrages, dont, chez Albin Michel, Juifs et Polonais (avec Jean-Charles Szurek, 2009), L’Heure d’exactitude. Histoire, mémoire, témoignage (entretiens avec Séverine Nikel, 2011).