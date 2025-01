Gérard Berthomieu, Poésie contemporaine : questions de style

Précédé d'une préface de Laurent Fourcaut et suivi d'une postface de Catherine Fromilhague, cet ouvrage offre un panorama de la poésie d'aujourd'hui, présenté et commenté par un des stylisticiens les plus reconnus, dont le travail a marqué des générations d'étudiants, de collègues et de poètes. Il rassemble les contributions de Gérard Berthomieu à Place de la Sorbonne, revue internationale de poésie contemporaine de cette université, du numéro 1 aunuméro 12 (de 2011 à 2023). Les vingt-trois notices portent sur des écrivains de premier plan, comme Marie-Claire Bancquart, William Cliff, Dominique Grandmont ou Lionel Ray, mais aussi sur de jeunes, voire tout jeunes poètes, comme Clément Charnier, Marc Durain, Juliette Perrin-Chevreul, Alban Kacher, Victor Malzac, Manon Thiery ou encore le Québécois Mathieu Blais. La gamme de ses intérêts coïncide aussi et surtout avec un large éventail de types d’écriture, tels qu’ils s’inscrivent, peu ou prou, dans les différents courants de la poésie contemporaine.

Gérard Berthomieu est agrégé de Lettres modernes, docteur ès Lettres et maître de conférences honoraire de Sorbonne Université. Il est spécialiste de la langue et de la littérature françaises des XXe et XXIe siècles avec une approche stylistique des genres romanesque et poétique, centrée sur la sémantique lexicale et la sémantique grammaticale. Il a notamment coédité aux Presses de l’Université Paris-Sorbonne, avec Françoise Berlan, La Synonymie, Actes d’un colloque international qui s’est tenu en Sorbonne en 2007. Il a dirigé avec Sophie Milcent-Lawson un colloque international sur l’œuvre de Jean Giono, dont les Actes sont parus sous le titre Jean Giono. Une poétique de la figuration (Éditions Classiques Garnier, 2020). Avec Florence Leca-Mercier et Françoise Rullier-Theuret, il a dirigé un colloque sur l’œuvre de Jean Echenoz dont les Actes sont parus sous le titre Jean Echenoz : la fiction, la langue (Honoré Champion, 2022).

Sommaire

1 - Préface de Laurent Fourcaut

2 - L’incertitude modale et ses fonctions stylistiques dans la poésie de Léopold Sédar

Senghor

3 - Entretien : Lionel Ray et Gérard Berthomieu

4 - Poètes et poésies d’aujourd’hui : notices

1 | Marie-Claire Bancquart

2 | Clément Charnier

3 | Lionel Ray

4 | Dominique Grandmont

5 | Alexis Pelletier

6 | Gabrielle Althen

7 | William Cliff

8 | Marc Durain

9 | Juliette Perrin-Chevreul

10 | Jean-François Durand

11 | Jean Renaud

12 | André Ughetto

13 | Katarina Frostenson

14 |Christian Bernard

15 |Bruno Grégoire

16 |Alexis Pelletier

17 |Mathieu Blais

18 |Étienne Vaunac

19 |Victor Malzac

20 |Manon Thiéry

21 |Philippe Barma

22 |Christine Bonduelle

23 |Alban Kacher

5 - Vis-à-vis

1 | Le difficile dit du lieu

2 | Antoine Emaz : Une poésie du risque

6 - Échos

1 | Alain Frontier

7 - Comptes rendus

8 - Postface de Catherine Fromilhague