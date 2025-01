Thierry Groensteen, Système de la bande-dessinée (éd. définitive)

Avec Système de la bande dessinée, Thierry Groensteen proposait dès 1999 une description complète des éléments constitutifs du langage de la bande dessinée et une explication novatrice de ses mécanismes producteurs de sens. L’ouvrage reparaît aujourd’hui dans une édition entièrement refondue et actualisée, qui tient compte des évolu-tions contemporaines du genre (manga, récits autobiographiques, roman graphique, BD abstraite, BD numérique) et des avancées de la recherche, avec une iconographie pour moitié inédite (dont un cahier de 16 pages en couleurs).

Traduit en sept langues, cet ouvrage propose une théorie non normative qui, d’inspiration sémiotique, emprunte également à de nombreuses disciplines et s’appuie sur une connaissance intime et profonde du « neuvième art ». Les exemples examinés sont très éclectiques, avec un souci pédagogique constant. Certains développements, comme ceux qui concernent la lecture de l’image, la séquentialité ou les relations entre l’iconique et le verbal, in-téressent un champ beaucoup plus large que celui de la seule bande dessinée.

Vingt-cinq ans après sa première parution, l’ouvrage qui a donné ses fondements à l’analyse de la bande dessinée comme langage trouve ici sa forme définitive.

Thierry Groensteen a été directeur du musée de la Bande dessinée d’Angoulême, animateur de revues, enseignant, éditeur et commissaire d’expositions. Correspondant de l’Académie des beaux-arts, il est l’auteur d’une trentaine d’ouvrages, dont, en 2021, La Bande dessinée en France à la Belle Époque (Les Impressions nouvelles).

Table des matières

Avant-propos

Prolégomènes

Pourquoi la notion de signe ne sera pas pertinente

Pourquoi la bande dessinée n'est pas essentiellement un langage mixte

Que la bande dessinée n'en est pas moins narrative

À propos du seuil de narrativité

Un principe fondateur : la solidarité iconique

Pour introduire l'arthrologie et la spatio-topie

Première partie - Le dispositif spatio-topique

Prégnance de la vignette

Les premiers paramètres spatio-topiques

L'hypercadre et la page

La marge

Le site

La double page

Les fonctions du cadre

La fonction de clôture

La fonction séparatrice

La fonction rythmique

La fonction structurante

La fonction expressive

La fonction lecturale

Le stade initial du quadrillage

Un espace intermédiaire : le strip

Un espace additionnel : la bulle

La bulle dans la vignette

Les bulles dans la page

Interlude 1 - Une vignette riche

Deuxième partie - La mise en page, ou l'ordre de la coexistence

Les principes élémentaires

La typologie de Benoît Peeters

Les règles de composition de Renaud Chavanne

De la mise en page régulière

Du baroque dans la bande dessinée de genre

Critères d'évaluation

De l'incrustation

Un modèle spécifique, celui des shôjo mangas

De la page au livre

Troisième partie - Le découpage, ou l'ordre de la consécution

Le montré, l'advenu et le signifié

La typologie de Scott McCloud

Du « blanc » entre les images

De la redondance

De l'image comme énonçable

Une narration plurivectorielle

Les plans de signifiance

Découpage et mise en scène

Description et interprétation

Les sept fonctions du verbal

Découpage et mise en page

Ce que disent les sciences cognitives

Quelques leçons sur le temps

Sur- et sous-découpage

De l'élasticité du temps dessiné

Temps suspendu, temps accéléré

Quand le texte porte la narration

Temporalités désaccordées

Du flou dans les durées

La pause descriptive

Étalement synchronique

Deux remarques conclusives

Interlude 2 - Une planche déchronologisée

Les rythmes de la bande dessinée

Le multicadre comme pulsation

La cadence du gaufrier

Trois effets de soulignement

L'appréciation du rythme

Polyrythmie

Le rythme sans la parole

Quatrième partie - Le tressage, ou l'ordre du réseau

Du site au lieu

Quelques séries compactes

Dialogues de page à page

De l'identification des effets de tressage

Le réseau innervé

Interlude 3 - Une planche muette à faire parler

Cinquième partie - Nouvelles frontières

La bande dessinée à l'épreuve de l'abstraction

Apothéose du dispositif

Congé à la narration

Non le devenir de la bande dessinée, mais une de ses formes possibles

La bande dessinée à l'épreuve du numérique

Un essor en trois temps

L'expérience de la lecture sur écran

Hypermédia et fantasme d'immersion

L'interactivité, porte d'accès à l'univers du jeu

Plus qu'un nouveau média, une nouvelle culture

Sixième partie - La problématique du narrateur

Un certain flottement temporel

La narratologie, du récit verbal au récit en images

À chaque image son foyer perceptif

L'instance du monstrateur

L'instance du récitant

Postures du récitant et du monstrateur

Les compétences du narrateur fondamental

La modalisation temporelle du récit

L'enchevêtrement des voix

Les narrateurs actorialisés

Le narrateur autobiographique

D'autres narrateurs actorialisés

L'expression des subjectivités

Comment se manifestent les émotions

Métaphores et pensée-image

Une poétique de l'intériorité

Conclusion

Bibliographie sélective

Index des notions

Index des noms propres

Table des illustrations

Cahier photos

