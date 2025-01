Esther Kinsky, Voir plus loin

Traduit de l’allemand par Cécile Wajsbrot

La narratrice de Voir plus loin voyage en Hongrie. Dans une petite localité au sud-est du pays, désertée par une partie de sa population, elle est frappée par la mélancolie qui émane du lieu. Plus encore, elle est fascinée par le « Mozi », l’ancienne salle de cinéma qui fut jadis au centre de la vie collective, l’endroit vers lequel les rêves des habitants convergeaient du temps du rideau de fer, lorsque nul autre voyage n’était possible. La passionnée de cinéma en elle est saisie par la magie du lieu, et elle se met alors en tête de le réhabiliter…

Le récit d’Esther Kinsky avance à pas feutrés pour nous conter le rêve fou qui consiste à ressusciter une salle de cinéma du bout du monde, afin de retrouver cette manière de partager nos émotions dans une salle obscure, grâce à la lumière tremblotante d’un projecteur.

Tout en nous rappelant l’importance du cinéma comme une forme d’expression essentielle qui façonne notre regard sur le monde, Voir plus loin – porté par la langue aérienne et poétique d’Esther Kinsky – nous entraîne dans une aventure personnelle fascinante.