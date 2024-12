Emmanuel Levinas, Œuvres complètes, t. 4 : Dossier "Totalité et infini"

Textes établis et annotés par Danielle Cohen-Levinas et Dan Arbib.

Avec la collaboration de Nicolas Rault.

« Après avoir donné au public trois volumes d’inédits consacrés respectivement aux Carnets de Captivité(Œuvres complètes I, 2009), aux Conférences de la fin des années 1940 au Collège de philosophie (Œuvres complètes II, 2011) et aux mélanges de « Littérature et philosophie » de Levinas (Œuvres complètes III, 2013), nous donnons ici l’ensemble des pièces qui permettent de suivre la trajectoire qui va selon nous du Temps et l’autre à Totalité et Infini, ainsi que la soutenance, la publication et l’accueil du grand œuvre. Pourquoi cette publication ? Et pourquoi ne pas donner Totalité et infini ? La réponse à cette question est simple : Totalité et Infini est déjà disponible, et sa réception, pour une large part, déjà amplement assurée.

Ce qui importe à présent, c’est de pénétrer plus avant dans la compréhension de cet ouvrage en le resituant dans son contexte, en l’insérant dans la « trame de vie » de Levinas lui-même, en ressaisissant la lame de fond dont il est le produit. Voilà pourquoi, à la réédition d’un texte déjà connu, nous avons préféré faire bénéficier le lecteur de nombre de documents inédits – brouillons, correspondances, fiches de lecture – afin qu’apparaisse sous ses yeux la lente maturation, la production et l’immédiate réception de cet ouvrage sans équivalent au XXe siècle.

Cet ouvrage satisfera les chercheurs avides de mesurer le trajet qui sépare les conférences d’après-guerre à cette météorite que constitue Levinas : on y voit le travail du concept, le travail du style, la pensée à l’œuvre et à l’épreuve de l’écriture. » — Dan Arbib et Danielle Cohen-Levinas.

