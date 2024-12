Fanny Lignon, Récits vidéoludiques : le personnage réinventé

Le jeu vidéo est le dernier né des médias spectaculaires. Comme ses ancêtres et cousins - la bande dessinée, le cinéma, la télévision - il se manifeste sous forme visuelle, sonore et audiovisuelle. Les « récits » vidéoludiques sont généralement portés par des personnages hauts en couleur offerts à l'adoption en début de partie et que les joueurs sont appelés à incarner. Mais qui sont exactement ces personnages ? Quels rapports les joueurs et joueuses entretiennent-ils avec eux ? Comment comprendre ces héros et héroïnes dont le destin dépend autant de la main qui les anime que du scénario mis en œuvre ? Ne serions-nous pas en train d'assister à une réinvention du concept même de personnage ?

Fanny Lignon est maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'université Lyon 1 et membre du laboratoire Thalim. Elle est l'autrice d'une monographie sur Erich von Stroheim et a dirigé l'ouvrage Genre et jeux vidéo (PUM, 2015).

