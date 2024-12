Norman Mailer, Les nus et les morts

Traduction de Clément Baude

Dans le Pacifique Sud, une section de treize soldats américains est envoyée en mission pour conquérir Anopopei, une petite île derrière les lignes japonaises.

Norman Mailer publie à vingt-cinq ans ce roman magistral sur la Seconde Guerre mondiale à laquelle, enrôlé volontaire, il a participé au premier plan. Paru en 1948, succès immédiat, Les nus et les morts inaugure une manière résolument novatrice d’écrire la guerre.

La nouvelle traduction de ce livre culte permet de faire résonner la langue de Norman Mailer dans sa vitalité et sa modernité. Longtemps après sa première publication, le texte de l’enfant terrible des lettres américaines, récompensé deux fois par le prix Pulitzer, demeure on ne peut plus subversif et puissant.

—

On peut lire sur Actualitte.com un article sur cet ouvrage…