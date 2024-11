Mathieu Riboulet, Les œuvres de miséricorde (rééd.)

« Donner à manger à ceux qui ont faim, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, loger les pèlerins, visiter les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts : tels sont les impératifs moraux édictés par l’Église sous le nom d’œuvres de miséricorde, que le Caravage a illustrés dans un tableau conservé à Naples, et dont tous ceux nés en culture chrétienne sont imprégnés, même s’ils ne les connaissent pas. Ces injonctions morales sont ici mises à l’épreuve de l’expérience – réelle ou imaginaire. »

La découverte du corps de son amant allemand conduit le narrateur à penser crûment son rapport à l’autre ; l’ancêtre tué sur le front, un pauvre hère de passage, un jeune prostitué kurde… et jusqu’aux personnages des tableaux du Caravage. Il questionne la violence de nos gestes, dans la guerre comme dans l’amour, et la puissance obscure des corps, marqueurs d’histoires et de trajectoires.

