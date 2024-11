Charlotte Servel, Le cinéma burlesque, une autre origine du surréalisme

Les pratiques des surréalistes analysées au prisme des films burlesques pendant les Années folles

« Allons, un peu plus d’humour, que diable ! », s’exclame Aragon dans Le Con d’Irène. Une exhortation similaire pourrait être lancée à propos de l’histoire du surréalisme. Jusqu’ici, les origines du surréalisme ont surtout été explorées à travers la découverte de Freud et de l’inconscient, ou par le prisme des grandes figures poétiques qui l’ont précédé. Ce livre propose une autre perspective : celle du cinéma burlesque. Les films de Chaplin, Keaton, Lloyd & Cie ont agi comme un « excitant » sur Aragon, Breton, Desnos et les autres et ont mis en mouvement leur imagination, leur écriture et même leur corps. Jusqu’à les conduire à créer le surréalisme.

Charlotte Serval est Maîtresse de conférences en études cinématographiques à l'Université Grenoble Alpes.