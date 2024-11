Anne Wattel, Le Souffle d'Hiroshima. Artistes, lettrés et savants français dans l'ère atomique (1945-1960)

À l’aube d’un monde né à Hiroshima le 6 août 1945, les mots de la bombe s’imposèrent : E = mc2, Little Boy et Fat Man, radiations, Bikini, Gerboise, globocide...

Sur les ruines d’Hiroshima et Nagasaki s’ouvrit une ère nouvelle. La bombe atomique, cette «révolution scientifique», loin de frapper d’effroi, donna naissance au mythe de l’atome bienfaisant, gage de paix, source inépuisable de progrès.

Cette étude culturelle, richement illustrée, explore les retombées de l’ère atomique sur la France de l’après-guerre. Elle convoque des scientifiques, des journalistes, des écrivains, artistes et cinéastes, des chanteurs et des chroniqueurs radiophoniques. Elle fait se côtoyer des œuvres cultes ou méconnues, d’autres à destination de la jeunesse. Elle met au jour les contradictions et les œillères de la période nucléarisée dont la parenthèse, ouverte à Hiroshima, ne s’est jamais refermée.

Ici, le lecteur croisera des fleurs d’uranium, une ombre qui a perdu son homme, un Dragon Heureux irradié, un nuage de cendres, un cheval roux, des Hibakushas, un pigeon de la paix, un oiseau noir, des Robinson de l’Apocalypse, et des savants, Frankenstein, Faust ou Prométhée modernes...

Sommaire

Introduction

1 Les atomistes : Faust, Frankenstein ou Prométhée ?

2 « Hiroshima… Nom de fracas et de feu »

3 Bikini et la bombe H

4 Temples atomiques

5 Fictions d’anticipation

6 Stockholm et Sing-Sing

7 L’âge atomique des jeunes

8 Chansons atomiques

Épilogue (sans point final)

Repères chronologiques

Bibliographie

Index des noms

Table des figures