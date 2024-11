Laure Michel, À la lettre. Représentation et littéralité chez Emmanuel Hocquard et Jean-Marie Gleize

Comment dire le réel sans le représenter ? Apparue dans le champ poétique à partir des années 1980, la littéralité s’est imposée comme une catégorie centrale de l’histoire de la littérature récente : elle sous-tend jusqu’à aujourd’hui de nombreuses pratiques littéraires et artistiques. Qu’elle désigne la recherche d’une écriture simple, minimale, voire tautologique, ou la création par prélèvement, duplication et montage d’énoncés antérieurs, la littéralité engage la question majeure de nos possibilités de dire le réel. Elle poursuit à ce titre l’aventure de la modernité propre au xxe siècle. À bien des égards cependant, la littéralité conduit plus loin : ses enjeux de contestation générique, de remise en question de la subjectivité créatrice et de critique des discours collectifs en font une notion indispensable à la compréhension du contemporain.

Emmanuel Hocquard et Jean-Marie Gleize sont les principaux jalons de cette histoire. Il leur revient d’avoir fait de la littéralité un outil et une catégorie, rendant ainsi visible, au tournant du xxie siècle, un moment littéral de la poésie française. Cet essai s’attache à situer leur usage de la notion, à en dégager les pratiques et à en mesurer la portée.

—

Sommaire

Introduction. Une vieille affaire

I - Le renversement

L’espace inaugural : le livre

Orange Export Ltd.

Claude Royet-Journoud : le renversement

II - Sortir de l’impossible : la littéralité

La littéralité comme copie : Reznikoff

Deux copies : « Ce beau mausolée » et « Spurius Maelius »

III - De la duplication littérale à la répétition tautologique

Parler de soi, parler du passé : les élégies

Fragments

Les énoncés. Théorie des tables (1992)

Discontinu et tautologie. Une troisième littéralité ?

IV - Raconter, voir

Déconstruction de la narration : le récit

Synthèse : Le Commanditaire, Le Voyage à Reykjavik

V - « Le réel est sans nom »

Le réel : Léman

Obscénité du réel

Une question de vie et de mort

Filiation

« Écrire à mort »

VI - Matières

Le réel, la matière

Circonstances

VII - Simplification, réduction, abstraction

Simplification et opacité

Schématisation 1. Le carré-

Schématisation 2. Le point

Abstractions picturales

Expérience mystique

VIII - Littéralités

Une poésie objective

« Une prose tapée aplatie » (Ponge)

Une écriture blanche ?

Sans image ?

Le documental

Conclusion. Le moment littéral de la poésie française

Bibliographie.

—

Laure Michel est professeure de littérature française à l’Université Lumière Lyon 2, membre de l’équipe de recherche « Passages. Arts & littératures (xx-xxi) ». Spécialiste de la poésie française des xxe et xxie siècles, elle a fait paraître René Char. Le poème et l’histoire. 1930-1950(2007) et codirigé plusieurs collectifs, dont Dominique Fourcade. Lyriques déclics (2020) et Le poète et le joueur de quilles (2023).