Michel Zink, Le Moyen Âge et ses chansons. Un passé en trompe-l'oeil

Les chansons dites populaires ne sont ni aussi anciennes ni aussi naïves qu’elles le paraissent. On le sait, mais on ne peut s’empêcher de leur chercher des ancêtres, chez qui ces caractères seraient authentiques. On remonte ainsi jusqu’au Moyen Âge et on constate que les chansons médiévales entretiennent la même illusion, aimant à se faire passer pour anciennes ou populaires, même quand elles ne le sont pas.

Pourquoi sommes-nous sensibles à la séduction d’une poésie qui se donne pour enracinée dans les profondeurs du passé et dans l’enfance des individus et des peuples ? Pourquoi la poésie de toutes les époques, même les plus reculées, équilibre-t-elle ses productions nouvelles et savantes par d’autres marquées artificiellement des signes de l’ancienneté et de la simplicité ? En quoi ce trait appartient-il à la nature même de la littérature ?

Ces questions sont étudiées ici à travers l’exemple des chansons, particulièrement parlantes en la matière. Ce corpus enchanteur est l’occasion pour Michel Zink de proposer une promenade dans un paysage sonore qui a su traverser les époques et s’inviter dans la littérature jusqu’à la période contemporaine.

Cet ouvrage comprend la leçon inaugurale de Michel Zink au Collège de France et le cours qui l’a prolongée.

Michel Zink a suivi une carrière universitaire qui l’a conduit de l’École normale supérieure au Collège de France, où il a occupé de 1994 à 2016 la chaire de Littératures de la France médiévale, et à l’Académie des inscriptions et belles-lettres, dont il est le Secrétaire perpétuel. Mais il est aussi l’auteur de romans et de contes. Il a été élu en 2017 à l’Académie française.

Table des matières

Leçon inaugurale

Les chansons du du moyen âge sont-elles de vieilles chansons ?

Préliminaires



« La fée des légendes éternellement jeune » chansons populaires, vieilles chansons

Gascons et cannibales

De Marot à Nerval

Chansons populaires et chansons médiévales

Où est le peuple ?

La Villemarqué et le Moyen Âge

La tentation d’une préhistoire

Des médiévistes, des chansons et des femmes

Belle Aiglentine

La source fraîche des chansons

Chanson ancienne, chanson nouvelle

Les chansons du XVe siècle et leur écho dissonant

