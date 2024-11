Michel Zink, Trois professeurs à la dérive

Arsène Lupin et le mystère d'Arsonval - Un portefeuille toulousain - Bérets noirs, bérets rouges

« Si peu qu’il eût saisi des propos du professeur, il suspectait vaguement que ces flammes étaient comme la manifestation visible de phénomènes cachés, mais tout aussi effrayants, qui au même instant se produisaient dans le secret de son propre corps. »

Que peuvent avoir en commun Arsène d’Arsonval, Émilien Rébeyrol et Bruno Wolf, qui vivent respectivement dans le Paris de la IIIᵉ République, le Toulouse des années 1950 et la région lyonnaise après la guerre d’Algérie ? Tous trois sont professeurs, et chacun se trouvera invité à résoudre une énigme qui pourrait bien réveiller les fantômes de l’histoire. En rompant avec l’apparente tranquillité du quotidien pour s’improviser détectives, ils découvriront que le bouillonnement de la pensée mène parfois à des rencontres inattendues…

