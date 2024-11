Antoine de Rivarol, Pensées & Rivaroliana

Édition établie, présentée et annotée par Pierre Lafargue

Les Pensées sont un de ces livres qui plaisent parce qu’ils ne flattent pas, et on en raffole parce qu’on ne saurait être maltraité avec plus de grâces, ni mordu avec de plus belles dents. Il se produit aussi dans ces pages le prodige dont une langue est capable quand elle ne renonce à aucun de ses envoûtements : ceux qui adoraient déjà la Beauté n’ont qu’à se baisser pour y ramasser des preuves de son existence, avant de les présenter à des incrédules qu’on appellera bientôt prosélytes, puis apôtres.



« Sur 20 personnes qui parlent de nous, 19 en disent du mal et la 20e qui en dit du bien le dit mal. […] Il faut faire mourir l’orgueil sans le blesser; car si on le blesse, il ne meurt pas. […] La Nature n’ayant plus rien de nouveau à m’offrir et la société encore moins, je ne veux que l’air et l’eau, le silence et l’absence, 4 éléments de ma vie, 4 choses sans goût et sans reproche. » (Rivarol)



« On ne trouvera ici que les pensées dont l’authenticité est incontestable, puisqu’elles sont contenues dans cinq carnets autographes conservés dans le fonds Rivarol de la bibliothèque de Bagnols-sur-Cèze. Les Rivaroliana sont quant à elles plus sujettes à caution : elles apparaissent dans d’autres sources et le bouche à oreille peut les avoir altérées. Soit ignorance, soit désinvolture, beaucoup d’éditions de Rivarol mêlent les unes et les autres tout en conservant l’apparence d’une cloison qui devrait les séparer et qui nous abuse. En voulant éviter cet écueil, il a bien fallu que nous foncions sur de plus gros, que nous n’avons pas besoin de nommer : on ne verra que trop les effets d’une telle navigation » (P. Lafargue)