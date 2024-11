Koltès, Dans la solitude des champs de coton, Combat de nègre et de chiens et Carnets

Traitant des œuvres de Bernard-Marie Koltès au programme 2025 des agrégations externes et internes de Lettres classiques, de Lettres modernes, de Grammaire et Spéciale, l’ouvrage propose tous les éléments nécessaires à la réussite du candidat.

Comme tous les Clefs-concours de Lettres modernes, l’ouvrage est structuré en quatre parties :

-Repères : le contexte historique et littéraire ;

-Problématiques : comprendre les enjeux de l'œuvre ;

-Le travail du texte : questions de langue, de stylistique et de grammaire ;

-Outils : pour retrouver rapidement une définition ou une référence.

Sommaire :

Introduction 15

REPÈRES

De Metz à Paris, en passant par Strasbourg : 1948-1979

Metz et le collège Saint-Clément (1948-1967) ⁠23

Strasbourg et le TNS (1967-1976) ⁠26

Paris et les premiers pas dans le “milieu” du théâtre

(1971-1979) ⁠28



Comme une étoile filante : 1979-1989

Une si longue attente… ⁠31

Chéreau… et après ? ⁠32

Un auteur de théâtre publié par Les Éditions de Minuit ⁠35



Combat de nègre et de chiens

Un séjour marquant au Nigeria ⁠37

Le temps de l’écriture ⁠43

Une tragédie de la vengeance ⁠51

Du texte à la scène ⁠52



Dans la solitude des champs de coton

Une volonté d’épure après l’épreuve de Quai ouest ⁠55

Un défi lancé à Chéreau ⁠59

Du texte à la scène ⁠60



Thèmes

La Violence

La violence dans Combat de nègre et de chiens ⁠72

La violence dans Dans la Solitude des champs de coton ⁠77



Les dialogues 87



Les didascalies dans Combat de nègre et de chiens

Traits génériques des didascalies et marques idiolectales ⁠100

Les méta-situationnelles ⁠103

Les méta-énoncives ⁠106

Les méta-interactionnelles ⁠108

Les techniques ⁠110

Koltès et la romanisation des didascalies ⁠110



Le traitement de l’espace-temps

dans Combat de nègre et de chiens 115

Travail du texte

Lexicologie

Considérations méthodologiques ⁠135

Mots ⁠137

Désir ⁠137

• Identification ⁠137

• Morphologie ⁠138

• Sémantique ⁠139

• Sens en contexte ⁠140

Illicite ⁠141

• Identification ⁠142

• Morphologie ⁠142

• Sémantique ⁠142

• Sens en contexte ⁠143

Nègre ⁠143

• Identification ⁠144

• Morphologie ⁠144

• Sémantique ⁠145

• Sens en contexte ⁠146

Biquet ⁠147

• Identification 147

• Morphologie ⁠148

• Sémantique ⁠148

• Sens en contexte ⁠148

Morphosyntaxe

Considérations méthodologiques ⁠151

Abréviations ⁠152

Question 1 : l’emphase syntaxique ⁠152

La dislocation ⁠154

Le clivage ⁠157

La phrase pseudo-clivée ⁠162

Cas limites de l’emphase ⁠164

Question 2 : le subjonctif ⁠167

Le subjonctif en proposition indépendante ou principale ⁠168

Le subjonctif en proposition subordonnée ⁠171

• En proposition subordonnée complétive ⁠171

• En proposition subordonnée relative ⁠173

• En proposition subordonnée circonstancielle ⁠174

Cas limites ⁠176

Commentaire grammatical ⁠178

Extrait ⁠178

Sujet : les pronoms ⁠179

I. Le pronom représente un groupe nominal ⁠180

• Les pronoms personnels (PP) représentants ⁠180

• Les pronoms démonstratifs ⁠182

• Les pronoms relatifs ⁠183

• Le pronom numéral une ⁠183

II. Les pronoms nominaux ⁠183

• Les pronoms personnels déictiques ⁠183

• Le cas de on ⁠184

• Les pronoms indéfinis ⁠185

• Les pronoms interrogatifs ⁠185

Conclusion ⁠185



Stylistique

Koltès et le style ⁠187

Des genres de discours au style d’auteur :

quelques éléments sur le langage dramatique ⁠189

Koltès devant l’énigme de la communication ⁠191

Question 1 : du dialogue au soliloque :

approche énonciative du malentendu koltésien ⁠193

Avant-propos : “le deal comme structure de langage” ⁠193

Mécanique de l’incompréhension ⁠194

L’exploitation des dysfonctionnements communicationnels ⁠199

• Les “accidents de langage” [Larthomas, 2016 [1972]] ⁠199

• Les interactions conflictuelles et violentes ⁠201

• L’hypercohésion syntagmatique ⁠203

Dérive vers le soliloque ⁠206

Rétablir inlassablement le dialogue ⁠210

Question 2 : place et enjeux de la métaphore chez Koltès ⁠213

Avant-propos : à propos de la “poéticité” de la langue koltésienne ⁠213

Profusion des figures d’analogie ⁠214

La métaphore animale : circulation des figures de chien

dans Dans la solitude des champs de coton

et Combat de nègre et de chiens ⁠218

“L’Afrique est aussi une métaphore” ⁠222

La métaphore à grande échelle ⁠225

Commentaire stylistique ⁠228

Extrait ⁠229

Introduction ⁠230

I. Une énonciation ancrée et chargée d’émotions ⁠230

• Omniprésence des personnes de l’interlocution ⁠230

• Actes de langage : affirmations, suppositions et imploration ⁠231

• Le langage de la subjectivité ⁠231

II. L’écriture et l’argumentation au service de l’imploration ⁠232

• Une langue expressive mais éloignée du langage parlé ⁠232

• Phrase complexe et liage interphrastique ⁠233

• Effets de symétrie : la dimension argumentative du chiasme ⁠233

III. De l’argumentation à la période :

quelques éléments d’un lyrisme koltésien ⁠234

• Parallélismes et prosodie ⁠234

• Constructions périodiques ⁠235

• Hyperbates et rythmes à contretemps ⁠236



Bibliographie

Œuvre de Bernard-Marie Koltès ⁠239

Théâtre ⁠239

• Pièces publiées par Les Éditions de Minuit, à Paris (édition de référence des deux pièces au programme, utilisée dans ce volume) : ⁠239

• Trois autres éditions en langue française

de Combat de nègre et de chiens ⁠240

• Pièce inachevée ⁠240

Cinéma (film, scénario, article, synopsis) ⁠240

Romans, nouvelles et proses brèves ⁠240

Traductions ⁠241

Notes pour la mise en scène et l’écriture ⁠241

Entretiens avec la presse écrite ⁠242

Correspondance ⁠242

Ouvrages consacrés à Bernard-marie Koltès et à son œuvre ⁠242

Biographies ⁠242

Principales monographies ⁠242

Principaux ouvrages collectifs ⁠245

Principales revues (dossiers et numéros spéciaux) ⁠246

Sélection d’articles sur Bernard-Marie Koltès ⁠247

Entrées du Dictionnaire Bernard-Marie Koltès (cf. supra) ⁠251

Principaux documents audiovisuels et radiophoniques ⁠251

• Émissions et documentaires ⁠251

• Mises en scène ⁠252

• Sitographie ⁠252

Linguistique et stylistique ⁠252

Autres ⁠255