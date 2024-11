Gertrude Stein, Ida

Traduction de l'anglais (États-Unis) et préface de Martin Richet

Depuis toute petite, Ida aime changer de place pour contrer l’ennui. Elle aime aussi les pommes, la position assise et le repos. Mais qui est vraiment Ida ? À mesure qu’elle vieillit, déménage, se marie et fait de nouvelles rencontres, le mystère autour d’Ida s’épaissit. En fait, il se pourrait bien qu’Ida ait une jumelle, et pas n’importe qui, une authentique reine de beauté. Aussi légendaire qu’anonyme, Ida devient alors peu à peu son propre mythe. Elle se déplace à travers les États-Unis, sans jamais revenir sur ses pas, traçant un chemin qui confine bientôt à la fuite.

Tout en dépeignant avec brio la fragmentation de nos identités, Gertrude Stein nous offre avec ce livre une puissante réflexion sur le sentiment de solitude. À cette nouvelle traduction d’Ida succèdent plusieurs textes jusqu’ici inédits en français, dont une pièce de théâtre et un scénario de film, qui ont tous, d’une manière ou d’une autre, contribué à l’écriture du roman. Chacun de ces textes est ainsi l’occasion d’une plongée fascinante dans le laboratoire littéraire de Gertrude Stein, figure incontournable du modernisme littéraire.