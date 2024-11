Gaston Bachelard, L'engagement rationaliste

Recueil d’articles dont la première édition a été publiée en 1972 dans la collection Bibliothèque française contemporaine.

L’Engagement rationaliste suit l’intégralité de la trajectoire de Gaston Bachelard. Composé, titré et préfacé par Georges Canguilhem, ce recueil s’ouvre avec un manifeste épistémologique révolutionnaire (« Le surrationalisme ») rédigé en soutien au Front populaire, et s’achève avec l’éloge de Jean Cavaillès, l’ami chef de la Résistance assassiné par les nazis, manifestant ainsi le caractère engagé de l’épistémologie. Cet engagement consiste en premier lieu à suivre la science dans ses progrès : « il faut que le rationaliste soit de son temps, et j’appelle de son temps, du temps scientifique, de la science du temps que nous vivons actuellement ». Un tel rationalisme révise ses connaissances, ses méthodes et jusqu’à ses principes. Il ne lutte pas seulement contre le sens commun, mais aussi contre des normes de scientificité héritées du passé. Cette posture résolument progressiste résonne avec d’autres positions avant-gardistes. La présente édition, présentée et commentée par Vincent Bontems, précise l’origine des textes, restitue leur contexte, et identifie la source des citations et des concepts, afin d’éclairer le sens des engagements de la pensée et de l’existence de Bachelard.

Sommaire :

PRESENTATION de Vincent BONTEMS

PREFACE de Georges CANGUILHEM

OUVERTURE

Le surrationalisme

PREMIERE PARTIE

1. Un livre d’un nommé R. Decartes

2. La psychologie de la raison

3. Le problème philosophique des méthodes scientifiques

4. De la nature du rationalisme

5. Le nouvel esprit scientifique et la création des valeurs rationnelles

DEUXIEME PARTIE

1. Univers et réalité

2. La richesse d’inférence de la physique mathématique

3. La dialectique philosophique des notions de la Relativité

4. L’actualité de l’histoire des sciences

TROISIEME PARTIE

1. La vie et l’œuvre d’Édouard Le Roy (1870-1954)

2. La philosophie scientifique de Léon Brunschvicg

3. L’œuvre de Jean Cavaillès

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

FRISE CHRONOLOGIQUE

NOTICES

NOTES