Alain Petit, Le monde et le divin. Études de philosophie ancienne et moderne

Le présent ouvrage réunit vingt études dédiées à la longue Antiquité qui va de Pythagore (VIe siècle av. J.-C.) à Damascius (Ve-VIe siècle), en passant par Héraclite, Platon, Aristote, et Plotin. Ces études visent à dégager les différentes figures que prennent chez ces philosophes les rapports entre le monde et le divin. Pythagore rapporte le monde au divin en insistant sur l’unité des vivants. Cette unité, chez Héraclite, est pensée comme harmonie ; avec Aristote, elle sera fondée dans une théologie. Chez Plotin et Damascius, enfin, la relation entre le monde et le divin dépasse la théologie pour s’arrimer à un divin au-delà des dieux.

Ces travaux explorent la tradition d’une métaphysique qui n’est pas assujettie à l’ontologie. Ils abordent également ses interprétations modernes, avec des auteurs tels que Franz Brentano, Walter Otto, Leo Strauss et Éric Weil.

Extrait de l'introduction...

Table des matières...