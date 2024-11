Charles Mazouer, Images du Moyen Âge dans le théâtre français moderne (XVIe-XXIe siècle)

Tour à tour méprisé, objet de curiosité, vénéré, envisagé enfin de manière plus apaisée et plus juste, le Moyen Âge a fourni depuis cinq siècles des sujets à nos dramaturges, évidemment influencés par le contexte de ces jugements successifs. La visée du présent ouvrage est bien de dégager les différentes images que les dramaturges ont construites du Moyen Âge et d’examiner quelles représentations de cette période ils ont proposées à leurs spectateurs. Quatre étapes sont parcourues dans l’évolution d’un tel théâtre historique. Les XVIe et XVIIe classiques ne se montrent pas très curieux du Moyen Âge. Un réel goût de l’histoire médiévale s’affirme des Lumières au romantisme. C’est au XIXe siècle que s’épanouit pleinement le médiévalisme. Plus en retrait, le XXe siècle mêle admiration et irrespect, pour un Moyen Âge utilisé à la fois pour son histoire et pour les légendes et mythes véhiculés par sa littérature. Oui, le Moyen Âge n’a cessé de fasciner nos dramaturges, qui en ont donné des images plurielles – riches et justes souvent, contrastées toujours ; mais ont-ils révélé la vérité du Moyen Âge ?

Charles Mazouer, professeur honoraire à l’université de Bordeaux, a consacré une douzaine d’ouvrages à l’histoire du théâtre français du Moyen Âge au XVIIIe siècle. Ses derniers livres s’intéressent à la place du christianisme dans le théâtre ancien, et plus largement à celle de la transcendance, jusque dans les œuvres théâtrales de la modernité.

