Martin Aurell, Aliénor d'Aquitaine. Souveraine femme

Aliénor d’Aquitaine (1124–1204) est la plus célèbre sinon la plus populaire des reines du Moyen Âge. Grâce à une documentation quasi exhaustive consultée des deux côtés de la Manche, Martin Aurell offre ici une biographie entièrement renouvelée de la souveraine.



Duchesse descendante de l’antique lignée des Guilhémides, elle est au XIIᵉ siècle l’héritière de l’Aquitaine, la plus étendue des principautés du royaume de France, mais aussi l’une des plus riches. Son premier mariage avec Louis VII, roi de France, échoue à la suite d’un différend stratégique et familial. En 1152, elle se remarie avec le jeune Henri II, roi d’Angleterre, une alliance qui fonde le vaste empire Plantagenêt, de la frontière de l’Écosse aux Pyrénées et de l’est de l’Irlande à l’Auvergne. En 1173, Aliénor fomente une rébellion contre son mari, dont l’échec lui vaut quinze ans de résidence surveillée, avant de retrouver par son veuvage une place prépondérante sous le règne de ses fils Richard Coeur de Lion et Jean Sans Terre. Explorant les archives désormais bien inventoriées sur Aliénor, Martin Aurell livre ici un travail résolument neuf sur cette reine hors norme.

Tout en déconstruisant sa légende, plus noire que dorée, l’historien revisite sa longue vie, brosse tour à tour le portrait de la jeune femme, de la mère, de l’amante. La féminité de la reine est au cœur de ce livre, abordée à travers le vêtement, la maternité, la répudiation, l’amour, la jalousie et le pardon dans une approche contemporaine qui redessine les contours de son pouvoir si âprement disputé tout au long de sa vie.

