Les Jeux d’art néerlandais. Un nouveau théâtre au début du XVe s. (trad. Jelle Koopmans)

Vers 1400, apparaissent aux Pays-Bas les premières pièces de théâtre sérieuses à sujet profane en langue vernaculaire. Esmoré, Gloriant, Lancelot de Danemark, De l’Hiver, ces « jeux d’art » en moyen néerlandais, parlent d’amour dans un contexte chevaleresque ou posent la question de la saison la plus propice à ce sentiment. Ils témoignent d’un savoir-faire théâtral nouveau pour l’époque et peut-être même des débuts du théâtre professionnel. Cette première traduction française de l’ensemble de ces pièces a été conçue à la fois comme texte à lire, comme guide et support pour ceux qui désirent comprendre le moyen néerlandais et comme base possible pour de futurs metteurs en scène ou marionnettistes.

La traduction est ainsi présentée face au texte original et une contextualisation est proposée dans l’introduction à partir des recherches les plus récentes. On trouvera en outre en fin de volume des résumés et un commentaire thématique plus ponctuel sur chaque pièce. Le public francophone a enfin accès à ce moment clé de l’histoire du théâtre européen.

Textes d’auteurs anonymes présentés, traduits et annotés par Jelle Koopmans, qui enseigne la littérature française à l’université d’Amsterdam. Spécialiste du théâtre médiéval français, il a assuré des éditions de textes dramatiques (farces, sermons joyeux, sotties) et narratifs (anecdotes, le premier Ulespiègle français). Depuis 2009, il est membre de l’Académie royale des Arts et des Sciences (KNAW).