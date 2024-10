Pierre de Jean Olivi, La conscience

Introduction, traduction et notes par Stève Bobillier et Véronique Decaix.

Ce livre fournit la première traduction en langue française des questions 75-86 du deuxième livre des Sentences et l’article 19 de l’Impugnatio de Pierre de Jean Olivi (1248-1298), franciscain connu pour ses prises de positions radicales notamment sur la liberté et l’usage pauvre. Les textes présentés ici sont consacrés à la conscience, à la fois comme connaissance première du sujet et comme fondement de la morale. Olivi y fait montre d’une originalité susceptible de remettre en perspective certaines catégories de l’Histoire de la philosophie, en particulier celle de modernité.