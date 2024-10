Yoshiji Yokoyama

La Grâce et l’Art du comédien. Pourquoi le théâtre a-t-il exclu le chant et la danse ?

Préface de Florence Dupont

Pourquoi, en voulant faire « renaître » le théâtre des Anciens dansant et chantant, les Modernes ont-ils inventé une nouvelle forme ? Le développement historique de la notion de grâce et de l’art du comédien montrera la logique et les circonstances qui ont formé cette forme théâtrale singulière.

