Vercors, La bataille du silence

Quand, après la défaite de 1940, les nazis occupèrent la France, les écrivains français se trouvèrent aussitôt réduits soit à collaborer, soit à se taire. Et c’est pour leur permettre de s’exprimer quand même à l’insu de l’ennemi que furent fondées les Éditions de Minuit.

Vercors



Alors que l’on commémore le 80e anniversaire de la Libération de la France et que les derniers témoins disparaissent, il était urgent de republier les mémoires de Vercors, auteur du Silence de la mer et co-fondateur des Éditions de Minuit avec Pierre de Lescure en 1942. Il y raconte l’histoire devenue mythique d’une maison d’édition clandestine dans Paris occupé, dédiée à la diffusion d’une parole et d’une pensée interdites de circulation. On y retrouve les écrivains et poètes Paul Eluard, Louis Aragon, Jean Paulhan, François Mauriac, Robert Desnos… mais aussi les imprimeurs, typographes, relieuses, et cette foule discrète d’anonymes qui participèrent à son activité clandestine et eurent un rôle crucial dans la Résistance. Un prodigieux récit à la première personne qui retrace, mois après mois – jusqu’à la Libération de Paris – cette aventure de résistance éditoriale et intellectuelle sans équivalent.