Dictionnaire de l'Académie française (tome 4)

Le Dictionnaire de l’Académie française, dont la première édition date de 1694, est l’un des plus anciens dictionnaires de langue française. La neuvième édition s’achève aujourd’hui avec la parution de ce quatrième et dernier tome, aboutissement d’une vaste entreprise lexicographique commencée il y a environ quarante ans.



Tout en restant fidèle aux principes qui ont guidé la rédaction des éditions antérieures, cette neuvième édition marque l’entrée du Dictionnaire dans la lexicographie moderne, telle qu’elle s’est développée dans la deuxième moitié du xxe siècle. Riche de 52 000 définitions, elle s’efforce de refléter l’adaptation de la langue à l’évolution de nos sociétés sans pour autant céder à l’encyclopédisme : le Dictionnaire de l’Académie française reste un dictionnaire d’usage, destiné à tous ceux, en France et à l’étranger, qui ont le français en partage, usage dont il est le témoin mais aussi le garant. Elle s’inscrit ainsi dans une perspective de cohérence, d’atemporalité et de préservation d’une continuité historique entre les éditions qui a toujours guidé l’Académie française dans ses travaux.