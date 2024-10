Elisabeth Antoine-König & Pierre-Yves Le Pogam, Figures du fou

« Miroir de la folie : chacun s’y reconnaît en voyant son portrait »

Sébastien Brant, La Nef des fous, 1494



Dans l’art du Moyen Âge et de la Renaissance, les fous pullulent : silhouettes sautillantes, visages grimaçants au sourire moqueur, ils nous interpellent. Se moquent-ils d’eux-mêmes, de nous ou de l’Autre ? Qu’il s’agisse du fou de cour – simple d’esprit ou infirme issu des campagnes –, des bouffons du roi, des fous burlesques des carnavals, des bateleurs de Hieronymus Bosch… cette figure aux multiples avatars voit son statut évoluer au fil du temps, puis ressurgit au XIXᵉ siècle.

Reconnaissable à ses attributs emblématiques – capuchon à oreilles d’âne, crête de coq, grelots, marotte, costume bariolé –, le fou est loin d’incarner la maladie mentale et sa représentation se charge d’une véritable portée symbolique. Mêlant peintures, sculptures et objets d’art, cet ouvrage nous entraîne dans un monde étourdissant, où chacun saura trouver un miroir de lui-même.