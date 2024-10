Hervé Le Tellier, Contes liquides de Jaime Montestrela

« Selon le sage Ouarat Sapara, on peut considérer qu’on n’a pas totalement perdu la mémoire tant qu’on se souvient de ce qu’on a oublié de faire la veille. »



Jaime Montestrela, dissident portugais qui aurait fréquenté les avant-gardes littéraires françaises des années 1960-1970, serait l’auteur d’un livre singulier paru en 1973 et devenu introuvable, les Contes liquides… Les trois cent soixante-six contes ici présentés offrent autant de réflexions sur l’âme et le corps, la vérité et le mensonge, l’amour et le sexe, l’art, la guerre, la religion ou le temps qui passe. On y découvrira, entre humour noir et esprit joueur de l’Oulipo, de nombreux faits et paradoxes absurdes ou désopilants.

Double de Le Tellier espiègle et mélancolique, amoureux de la forme brève, Jaime Montestrela révèle un des multiples visages de l’auteur de L’anomalie. Ce livre est illustré de dessins originaux de Killoffer, qui, de leur noir profond, font briller ces Contes liquides d’un éclat envoûtant.

Lire un extrait…