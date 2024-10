Marguerite Duras, L'Amant, suivi de "L'Amant 1984". Entretiens et manuscrits

« Au moment de remonter dans le bac, après le passage d’un fleuve, la jeune fille accepte l’invitation d’un voyageur qui lui propose de la ramener à la ville dans sa limousine noire. Ce roman d’amour n’appartient à aucun genre connu. Il transcende toute littérature. Il montre que l’écriture la plus audacieuse et la plus moderne est aussi la plus simple. » — Prière d’insérer de L’Amant, septembre 1984.

Cette édition spéciale est publiée à l’occasion du quarantième anniversaire de la parution de L’Amant, prix Goncourt en novembre 1984. Elle est enrichie de quatre entretiens avec Marguerite Duras et de reproductions de manuscrits et tapuscrits originaux. Une plongée inédite aux origines de l’écriture de L’Amant et dans l’histoire de sa réception exceptionnelle, à la fois immédiate et mondiale.