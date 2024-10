Sophie Reculin, L'invention de l'éclairage public en France

Préface de Alain Cabantous

Comment expliquer que dans la mémoire collective l'éclairage public reste associé à l'invention du gaz et de l'électricité plutôt qu'à l'obligation faite aux principales villes de province de s'éclairer au moyen de lanternes à chandelle par l'édit de juin 1697 ? Peut-être parce que les révolutions culturelles sont plus discrètes que les révolutions techniques. Cet ouvrage fondé sur l'exploitation des archives de seize villes propose une première cartographie des débuts de l'éclairage public en France et une archéologie d'un artéfact disparu qui n'a cessé d'évoluer jusqu'à l'adoption du réverbère. À travers l'étude d'un objet non banal du mobilier urbain qui a d'abord fait l'objet de résistances, avant l'émergence de pétitions en sa faveur à l'orée de la révolution, il s'agit de saisir les mécanismes d'un lent processus d'appropriation au cours du XVIIIe siècle et de montrer comment cette innovation technique a transformé le paysage, l'économie et la société urbaine de l'époque moderne.