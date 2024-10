Joël Blanchard, Philippe de Mézières. Un monde rêvé, d'Orient en Occident

Tel une comète, Philippe de Mézières a traversé le XIVe siècle. Zélateur infatigable de la croisade, il a pour obsession la création d’un ordre de la Passion du Christ remplaçant les institutions vieillissantes des Templiers et des Hospitaliers, créant ainsi une nouvelle avant-garde du Grand Passage, vrai miroir de la chrétienté. L’auteur et acteur de cette « révolution » en quête de salut est une figure libre, chevalier, laïc autodidacte, chancelier du royaume de Chypre, conseiller de quatre rois, dont Charles V, et de trois papes. Explorateur des terres lointaines, fin connaisseur des empires turc et mongol, familier des chevaliers teutoniques en Prusse orientale, il est porteur d’une réforme radicale de la justice, des institutions, en quête d’une unité retrouvée, gommant les zones de conflit, réduisant schismes et hérésies, proposant des solutions innovantes puisées dans sa grande expérience des voyages et des contrées visitées. Pragmatique et mystique, Philippe de Mézières est l’homme des paradoxes. Ses fastueuses utopies jaillies des crises religieuses et politiques du Moyen Âge tardif ne manquent pas d’interpeller par leur singularité la conscience des modernes.

Sommaire

Introduction

Partie I. Explorateur des terres lointaines

Chapitre 1. Un parcours surprenant

Chapitre 2. ≪ Trinité ≫. Pierre, Philippe, Thomas

Chapitre 3. La prise d’Alexandrie

Chapitre 4. La mort de Pierre Ier de Chypre

Chapitre 5. Une diplomatie agissante

Chapitre 6. Une solitude active

Partie II. Fastueuses utopies

Chapitre 7. Les soixante-quatre cases de l’échiquier

Chapitre 8. Le Grand Passage

Chapitre 9. Les ≪ médecines ≫ du salut :

l’ordre de la Passion du Christ

Chapitre 10. L’écriture de Mézières

Chapitre 11. Jérusalem militante

Chapitre 12. Liturgie de l’humiliation

Conclusion

Notes

Abréviations

Bibliographie