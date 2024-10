Maurice Merleau-Ponty, Les Aventures de la dialectique

« La politique révolutionnaire se donnait pour but prochain la synthèse. On allait voir paraître dans les faits la dialectique. La révolution, c’était le point sublime où le réel et les valeurs, le sujet et l’objet, le jugement et la discipline, l’individu et la totalité, le présent et l’avenir, au lieu d’entrer en collision, devaient peu à peu entrer en connivence. Le pouvoir du prolétariat était la nouveauté absolue d’une société qui se critique elle-même et qui élimine de soi les contradictions par un travail historique infini […].

Que reste-t-il de ces espoirs ? Ce n’est pas tellement qu’ils aient été déçus et la révolution trahie : c’est plutôt qu’elle s’est trouvée chargée d’autres tâches, que le marxisme supposait accomplies […]. Dès 1917, contre la philosophie synthétique du marxisme de langue allemande se dessine en Russie un marxisme des antithèses dont les livres philosophiques de Lénine sont le modèle. Et cette persistance des antinomies dans la philosophie communiste reflète leur persistance dans l’action. Il est significatif que Sartre fonde maintenant sa défense de la politique communiste sur les antinomies que la révolution éliminait, et justifie relativement le communisme comme un effort tout volontaire pour passer outre, détruire et recréer l’histoire quand Marx le comprenait aussi comme la réalisation de l’histoire. »