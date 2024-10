David Simonin, Aurore de Nietzsche. La performativité de l'illusion

C'est avec Aurore, pensées sur les préjugés moraux, ouvrage majeur et encore trop méconnu, que commence pour Nietzsche sa campagne contre la morale. Ce livre exhibe la structure et la cohérence d’Aurore pour faire ressortir son ambition philosophique : penser les effets réels des représentations et des croyances illusoires, si profondément inscrites dans la nature humaine et dans notre culture. Cette tâche implique non seulement de déconstruire de nombreux préjugés, mais plus encore d’établir la logique même qui leur est sous-jacente. Seul un examen attentif des mécanismes psychologiques, physiologiques et sociaux qui sous-tendent cette logique de préjugés permettra d’en évaluer correctement les conséquences et la portée.

Contents…