Valérie André, Paul Aron, Jean-Didier Wagneur, Abécédaire Monselet à destination des honnêtes gens et des autres, contenant maintes notices sur le plus célèbre des écrivains français oubliés…

Valérie André, Paul Aron, Jean-Didier Wagneur

Avec la collaboration de Françoise Cestor,

Abécédaire Monselet à destination des honnêtes gens et des autres, contenant maintes notices sur le plus célèbre des écrivains français oubliés et ses œuvres en tous genres, ainsi que sur ses amis, les lieux qu’il a fréquentés et ses goûts bien connus en matière de gastronomie et d’histoire littéraire, ouvrage utile et distrayant, quoique du plus haut sérieux, muni d’un titre à rallonge qu’il siéra à Mmes et MM. les catalographes et bibliographes de ne point abréger... avec quelques inédits dont une correspondance avec Poulet-Malassis.

– Connaissez-vous Monselet ?

– Non, qui est-ce ?

– Un auteur dont le premier titre de gloire est d’avoir publié Les Oubliés et les

Dédaignés, en 1857.

– Vous vous moquez ?

– Il fut gastronome, poète, historien amateur, homme de théâtre, romancier,

chroniqueur, bref, journaliste à la mode de son temps, le « roi du petit journal »

d’après un de ses collègues. On lui doit quelques beaux vers et des mots d’esprit,

les premières biographies romancées, des chroniques vivantes de la vie culturelle

parisienne.

– C’est mieux, mais encore ?

– Ni anthologie, ni biographie, voici l’Abécédaire de ses amis, de la famille, de ses

oeuvres et de ses faits et gestes, un parcours aléatoire mais complet dans le monde

méconnu de la petite presse et d’une certaine Bohème.

– Ouvrons ce livre.

Table des matières…