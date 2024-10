Fleur Hopkins-Loféron, Les nouveaux fakirs

À Paris à la fin des années 1920, le spectacle et l’extraordinaire sont à l’honneur : entre les corps frénétiques de la Revue Nègre et les corps hachés menus du Grand-Guignol, ceux des fakirs, qui se multiplient, misent sur l’érotisme d’une enveloppe invincible et incorruptible. Dans les salles de music-hall, envahies de vapeurs d’encens et d’éther, les uns s’enterrent vivants tandis que les autres se percent les joues ou s’allongent sur des sabres. La foule accourt pour assister à ces scènes de douleur.

À travers la figure quasi légendaire de Tahra Bey, « homme aux yeux étranges » à la source du Ragdalam de Hergé, c’est tout un pan oublié de l’histoire des spectacles, de la starification et de l’occultisme qui se donne à voir : ce « fakir-docteur », excellent publiciste, se fait le prosélyte d’une nouvelle pseudo-science et singe bien volontiers la Passion du Christ. C’est sans compter sur un irréductible cercle anti-fakir, mené par Paul Heuzé, qui se lance dans une guerre sans merci contre l’obscurantisme. Abus de la crédulité publique, escroqueries et fausses sciences marquent le parcours de ces nouveaux fakirs, qui n’ont rien à envier à nos gourous contemporains.

Fleur Hopkins-Loféron est historienne des arts, spécialiste des imaginaires scientifiques. Elle a publié Voir l’invisible. Histoire visuelle du mouvement merveilleux-scientifique (1909-1930) (Champ Vallon, 2023), qui a remporté le Grand Prix Jules Verne, et Mercredi Addams. Icône gothique (Impressions Nouvelles, 2023).

Table des matières

Introduction

PREMIÈRE PARTIE. Fakirs et faux fakirs

CHAPITRE 1. L’Inde fantasmée

Les fakirs hindous

Voyages et impressions d’Orient

L’hindoumanie gagne la France

Mystique orientale et merveilleux-scientifique

CHAPITRE 2. Fortune du fakir dans la culture de masse

Fakir en lévitation

Fakir enseveli

Des fakirs scientifiques ?

CHAPITRE 3. Fakirs au music-hall

Fakirs et prestidigitateurs

Entrée en scène

Monstrations d’invulnérabilité

Le tour du manguier

Hypnose et divination

Catalepsie et suspension de la vie

DEUXIÈME PARTIE. Fakirs modernes

CHAPITRE 1. Spectacle des corps

Le corps à l’épreuve

Théâtre de la peur : sadisme et dolorisme

Pouvoir sur les foules

Par-delà le fakir : la femme sauvage

CHAPITRE 2. Du scientifique au miraculé

Le fakir devant les docteurs

Tahra Bey en expérimentateur scientifique

Un « Christ romantique »

Spectacle des affects

CHAPITRE 3. Le mouvement anti-fakirique

Le « tombeur de fakirs » Paul Heuzé

Conférences contradictoires

Démystification des faux fakirs

Films scientifiques vs « vendeurs de mystères »

Duel de fakirs

TROISIÈME PARTIE. Marchands de bobards et charlatans

CHAPITRE 1. Starification des fakirs parisiens

Mythologie personnelle et mystifications

Construction médiatique et autopromotion

L’être le plus étrange

Le fakir en gourou

CHAPITRE 2. Des planches de théâtre aux cabinets de voyance

Grigris et talismans fluidiques

Courrier des lecteurs

Horoscopes

Loterie nationale

Consultations médicales

CHAPITRE 3. Enterré vivant ! Le fakir au pilori

Enquêtes policières

Procès et déboires

Mort(s) et métamorphoses des derniers fakirs

CONCLUSION

