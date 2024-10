André Peyronie, Portrait d'Umberto Eco en jeune homme

Cette biographie est conçue comme un va-et-vient entre les trente premières années de la vie d'Umberto Eco, et ce qu'ensuite il deviendra. C'est l'histoire suivie de sa formation, depuis 1932 sous le fascisme, jusqu'en 1962, année de sa première notoriété dans l'Italie de l'après-guerre. Mais cette histoire continue est périodiquement interrompue par des « perspectives », des anticipations méthodiques qui éclairent le présent par le futur et inversement. Elle s'efforce de saisir un devenir. Ce devenir est celui d'un essayiste et d'un écrivain et, si c'est bien par l'œuvre qu'une entreprise biographique se justifie, celle-ci articulera sa vie (quand il sera étudiant puis jeune éditeur) à ses premiers essais et à ses premiers livres, avec pour constant horizon l'activité et les romans à venir en particulier Le Nom de la rose. Resserrée sur les années de jeunesse, cette biographie voudrait être à la fois l'histoire des années d'apprentissage de l'intellectuel le plus important de son époque, et une introduction à l'oeuvre d'un auteur pluriel qui a porté avec lui presque un siècle d'Italie. Dans l'idéal, elle tend à illustrer deux idées de poètes : la première est que « l'enfant est le père de l'homme », la seconde est que « le monde - celui d'U. Eco au moins - existe pour aboutir à un livre ».