Jean-Marc Lanteri, Le Rire des mortels. Traité d'hilaristique. Tome 1

Pourquoi rions-nous ?



Pour répondre à cette question, le premier tome du Rire des mortels remonte aux origines du rire humain.



Au commencement était l'agonie des moribonds, éprouvée par les vivants comme un événement menaçant et belliqueux.



Face au comportement violent des agonisants, l'être humain réagit par l'imitation : il reproduit en miroir le gestus agressif de l'agonisant.



Il se tord non pas de rire mais de violence : cet archéo-rire réactif n'est pas drôle.



Avec le rire, cet archéo-rire change de sens.





Ancien élève de l’ENS Lettres et Sciences Humaines, Agrégé de Lettres modernes, Jean-Marc Lanteri est maître de conférences HDR en études théâtrales à l’université de Lille, auteur dramatique et traducteur de l'anglais. Il a traduit Jim Cartwright, Tim Crouch, Emily Dickinson, John Donne, David Greig, Mark Ravenhill, William Shakespeare et Enda Walsh. Ses pièces et traductions sont publiées aux éditions Les Solitaires intempestifs, Espaces 34, Circé, Crater, La Fontaine et Lansman. Il a également réalisé trois courts-métrages, co-produits avec Picta Novo et le Fresnoy, et publié un essai sur Bernard-Marie Koltès, En noir et blanc, aux éditions du Septentrion.