Romain Noël, La Grande Conspiration affective

La Grande Conspiration Affective part d’un double effondrement, personnel (une rupture amoureuse) et collectif (la crise écologique). Le livre propose un dispositif littéraire pour « en sortir » : le narrateur enquête sur les méthodes et travaux d’artistes contemporains, il convoque lectures et réflexions afin de reprendre pied. Au fil de ses rencontres, il entend parler d’un manuscrit perdu et d’un groupe mystérieux, la Grande Conspiration Affective, une société secrète qui l’intrigue tout autant qu’elle l’attire.

La GCA rend leur pouvoir aux larmes et à la sensibilité contre un système qui ne valorise que la force et l’exploitation. Elle propose une manière alternative d’habiter le monde, soucieuse de la planète et de toutes celles et ceux qui l’animent : plantes, bêtes et entités terrestres, mais aussi ancêtres, fantômes et corps interstellaires.

En quoi l’art et la littérature permettent-ils de résister au désastre annoncé ? Appel à renouer avec le vivant, avec nos affects et émotions, ce thriller théorique articule une première partie réflexive à une seconde partie constituée de 222 fragments narratifs numérotés. On peut opter pour un parcours linéaire comme pour une lecture plus vagabonde, en choisissant l’une des bifurcations possibles suggérées à la fin de chaque fragment.

Le désir de vivre, écrire et lire autrement est au coeur de ce roman d’aventure, d’une originalité renversante.