Pierre Bayard, Et si les Beatles n'étaient pas nés ?

On s’obstine à porter aux nues les auteurs de chefs-d’oeuvre, sans prendre la mesure des dégâts qu’ils provoquent. Ils relèguent en effet d’autres créateurs dans l’obscurité, imposent des canons arbitraires à notre sensibilité et déforment notre regard sur le passé.

Ce livre propose d’étudier les mondes alternatifs où ils n’existent pas et de mettre ainsi en valeur toutes les oeuvres dont ils nous ont injustement privés.